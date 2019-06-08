​СМИ: Boeing не собирался исправлять ошибку в 737 MAX до 2020 года

Авиастроительная корпорация Boeing до авиакатастрофы в Индонезии в ноябре 2018 года не планировала исправлять ошибки в работе автоматических систем самолёта 737 MAX до 2020 года.
Как передает Report со ссылкой на RT, об этом пишет Associated Press.
Отмечается, что компания только в 2020 году собиралась исправить ошибку, из-за которой в кабине пилотов не раздавался сигнал тревоги в случае неисправности датчиков угла атаки, что могло привести к включению системы MCAS.
Предположительно сбой в этой системе привёл к двум авиакатастрофам в Индонезии и Эфиопии с этим типом лайнера.
Tural AsadiАвтор новости