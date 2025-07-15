Kyodo: Правящая партия Японии потеряет большинство в обеих палатах парламента

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая осенью 2024 года уже потеряла большинство в нижней палате парламента, по итогам предстоящих 20 июля выборов, скорее всего, лишится большинства и в верхней палате.

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая осенью 2024 года уже потеряла большинство в нижней палате парламента, по итогам предстоящих 20 июля выборов, скорее всего, лишится большинства и в верхней палате.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного японским агентством Kyodo .

Согласно этим данным, ЛДП по итогам предстоящих выборов получит только 40 из 125 стоящих на кону мандатов, что приведет к потере большинства в верхней палате. Это, как считает Kyodo, усилит давление на премьер-министра Сигэру Исибу, которого будут еще активней призывать к отставке. При этом главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия сохранит стабильное для себя положение, заметно не улучшив позиций в парламенте. В то же время малые оппозиционные партии улучшат свое положение за счет голосов ушедших от ЛДП - в первую очередь благодаря набирающим популярность среди местного населения, в особенности молодежи, популистским программам.

Сам премьер-министр Исиба уже заявлял, что будет расценивать результат выборов как хороший, если его партии вместе с партнером по правящему блоку - партией "Комэйто" - удастся сохранить коалиционное большинство в верхней палате. Для этого ЛДП нужно будет получить по крайней мере 50 из 125 стоящих на кону мандатов.

Выборы в верхнюю палату парламента пройдут 20 июля. Их результаты будут иметь большое значение для действующей администрации, поскольку правящая коалиция упустила большинство в ключевой нижней палате по итогам досрочных выборов осенью 2024 года. Из-за разногласий в рядах оппозиции ЛДП и "Комэйто" все же смогли сформировать правительство меньшинства, однако по всем ключевым законопроектам ей приходится договариваться с отдельными оппозиционными силами.

Общенациональный опрос Киодо проводился 13-15 июля, в нем приняли участие более 43 тыс. человек.