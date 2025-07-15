Kyodo: Правящая партия Японии потеряет большинство в обеих палатах парламента

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП), которая осенью 2024 года уже потеряла большинство в нижней палате парламента, по итогам предстоящих 20 июля выборов, скорее всего, лишится большинства и в верхней палате.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного японским агентством
Согласно этим данным, ЛДП по итогам предстоящих выборов получит только 40 из 125 стоящих на кону мандатов, что приведет к потере большинства в верхней палате. Это, как считает Kyodo, усилит давление на премьер-министра Сигэру Исибу, которого будут еще активней призывать к отставке. При этом главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия сохранит стабильное для себя положение, заметно не улучшив позиций в парламенте. В то же время малые оппозиционные партии улучшат свое положение за счет голосов ушедших от ЛДП - в первую очередь благодаря набирающим популярность среди местного населения, в особенности молодежи, популистским программам.
Сам премьер-министр Исиба уже заявлял, что будет расценивать результат выборов как хороший, если его партии вместе с партнером по правящему блоку - партией "Комэйто" - удастся сохранить коалиционное большинство в верхней палате. Для этого ЛДП нужно будет получить по крайней мере 50 из 125 стоящих на кону мандатов.
Выборы в верхнюю палату парламента пройдут 20 июля. Их результаты будут иметь большое значение для действующей администрации, поскольку правящая коалиция упустила большинство в ключевой нижней палате по итогам досрочных выборов осенью 2024 года. Из-за разногласий в рядах оппозиции ЛДП и "Комэйто" все же смогли сформировать правительство меньшинства, однако по всем ключевым законопроектам ей приходится договариваться с отдельными оппозиционными силами.
Общенациональный опрос Киодо проводился 13-15 июля, в нем приняли участие более 43 тыс. человек.