О нас

Times of Israel: Две партии покинут правительство Израиля из-за споров о призыве

Times of Israel: Две партии покинут правительство Израиля из-за споров о призыве Члены израильского кнессета (парламента) из партий "Дегель ха-Тора" и "Агудат Исраэль" покидают правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за разногласий по поводу военного призыва ультраортодоксальных евреев.
Другие страны
15 июля 2025 г. 03:59
Times of Israel: Две партии покинут правительство Израиля из-за споров о призыве

Члены израильского кнессета (парламента) из партий "Дегель ха-Тора" и "Агудат Исраэль" покидают правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за разногласий по поводу военного призыва ультраортодоксальных евреев.

Как передает Report, об этом сообщает издание Times of Israel.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что планирует в этом месяце разослать 54 тысячи повесток о призыве на службу учащимся еврейских религиозных учебных заведений (иешив).

"Законодатели из фракции "Агудат Исраэль" партии "Яхадут ха-Тора" присоединятся к своим коллегам из "Дегель ха-Тора" и выйдут из коалиции и правительства", - сообщает издание.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusunun qərarı hökumətdə parçalanmaya səbəb olub

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
В Армении допустили передачу дороги в Сюнике третьей стороне
10 июля 2025 г. 17:33
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
В Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
ФотоВ Абу‑Даби завершилась встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна один на один
10 июля 2025 г. 14:03
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi