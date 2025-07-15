Times of Israel: Две партии покинут правительство Израиля из-за споров о призыве

Члены израильского кнессета (парламента) из партий "Дегель ха-Тора" и "Агудат Исраэль" покидают правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за разногласий по поводу военного призыва ультраортодоксальных евреев.

Члены израильского кнессета (парламента) из партий "Дегель ха-Тора" и "Агудат Исраэль" покидают правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за разногласий по поводу военного призыва ультраортодоксальных евреев.

Как передает Report , об этом сообщает издание Times of Israel .

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что планирует в этом месяце разослать 54 тысячи повесток о призыве на службу учащимся еврейских религиозных учебных заведений (иешив).

"Законодатели из фракции "Агудат Исраэль" партии "Яхадут ха-Тора" присоединятся к своим коллегам из "Дегель ха-Тора" и выйдут из коалиции и правительства", - сообщает издание.