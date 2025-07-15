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Минобороны Японии обеспокоено углублением военного сотрудничества РФ и КНР

Минобороны Японии обеспокоено углублением военного сотрудничества РФ и КНР Углубление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая вызывает серьезную обеспокоенность у Токио.
Другие страны
15 июля 2025 г. 08:00
Минобороны Японии обеспокоено углублением военного сотрудничества РФ и КНР

Углубление сотрудничества между вооруженными силами России и Китая вызывает серьезную обеспокоенность у Токио.

Как передает Report, соответствующая формулировка содержится в ежегодном докладе Министерства обороны Японии "Белая книга".

"Интенсивность сотрудничества между вооруженными силами России и Китая увеличивается. Это вызывает большую обеспокоенность, поскольку целью является демонстрация силы в отношении Японии", - говорится в документе.

Схожие формулировки содержались во всех ежегодных докладах японского оборонного ведомства последние несколько лет.

Минобороны Японии также выступило с привычной критикой военной агрессии РФ против Украины.

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