WP: Пошлины США против РФ затронут покупателей российских нефти и газа

План президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% в отношении торговых партнеров России в случае отсутствия договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта затронет покупателей нефти, газа и других энергоносителей из РФ.

План президента США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 100% в отношении торговых партнеров России в случае отсутствия договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта затронет покупателей нефти, газа и других энергоносителей из РФ.

Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post .

Как указывается в материале, по словам представителя Белого дома, предполагается, что план Трампа будет предусматривать введение пошлин в размере 100% на импорт российских товаров, а также вторичных тарифов в 100% в отношении стран, покупающих российские нефть, газ и другие энергоносители.