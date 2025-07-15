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Женщина, впавшая в кому после укуса пчелы, пошла на поправку

Женщина, впавшая в кому после укуса пчелы, пошла на поправку 12 июня 2025 года 35-летняя женщина была доставлена в токсикологическое отделение Клинико-медицинского центра в коматозном состоянии после укуса пчелы.
Происшествия
15 июля 2025 г. 08:46
Женщина, впавшая в кому после укуса пчелы, пошла на поправку

12 июня 2025 года 35-летняя женщина была доставлена в токсикологическое отделение Клинико-медицинского центра в коматозном состоянии после укуса пчелы.

Как сообщили Report в Клинико-медицинском центре, после необходимых обследований пациентке были поставлены диагнозы "анафилактический шок" и "энцефалит".

Состояние женщины при поступлении было крайне тяжёлым. Врачи токсикологического отделения оказали ей необходимую медицинскую помощь. По завершении лечения в отделении токсикологии пациентка была переведена в отделение терапевтической реанимации.

Около месяца она находилась в коме под наблюдением врачей. Благодаря длительному лечению и интенсивной реанимационной терапии, проведённым лечащими врачами Севиндж Архмамедовой и Айтэкин Мамедовой, её состояние стабилизировалось.

Впоследствии пациентку перевели в неврологическое отделение.

На данный момент наблюдается положительная динамика: сознание прояснилось, гемодинамические показатели стабилизировались. Лечение продолжается под наблюдением врача-невролога Айдан Султановой.

Учитывая улучшение состояния, в дальнейшем планируется проведение курса реабилитационной терапии.

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Версия на азербайджанском языке Arı sancan qadın bir ay komada qalıb

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