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Сенат США отложит законопроект о санкциях против РФ после заявлений Трампа

Сенат США отложит законопроект о санкциях против РФ после заявлений Трампа Сенат США отложит законопроект о санкциях против РФ после заявлений Трампа
Другие страны
15 июля 2025 г. 04:18
Сенат США отложит законопроект о санкциях против РФ после заявлений Трампа

Сенат Конгресса США воздержится от продвижения законопроекта об ужесточении санкций в отношении России после заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины против РФ в случае отсутствия договоренностей об урегулировании российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на газету Politico, об этом заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

"Похоже, что сейчас президент собирается попытаться сделать часть этого самостоятельно", - отметил он. "Если на каком-то этапе президент придет к выводу о том, что это будет разумным и придаст ему дополнительный вес и рычаги, которые необходимы ему в этих переговорах, то мы сделаем это. Мы будем готовы", - добавил Тьюн.

"Мы будем стараться изо всех сил, будем согласовывать стратегию с Белым домом и, конечно же, с Палатой представителей", - указал сенатор.

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