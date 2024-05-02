Шарифов: Мир в регионе позволит создать еще одно важное соединение - Зангезурский коридор

Когда в регионе Южного Кавказа наступит сир, возникнет еще одно важное соединение Зангезурский коридор.

Когда в регионе Южного Кавказа наступит мир, возникнет еще одно важное соединение - Зангезурский коридор.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил министр финансов и управляющий от Азербайджана в АБР Самир Шарифов в ходе панельной дискуссии "Средний коридор: Перестройка связей между Европой и Азией".

"Средний коридор - это не только железнодорожное или автомобильное сообщение. Я бы назвал его разветвленным коридором. Еще одной ветвью этого коридора является железнодорожное сообщение из Азербайджана в Грузии, далее по Черному морю в Европу. Я полагаю, что теперь, когда здесь неизбежно наступит мир, возникнет дополнительное транспортное соединение - Зангезурский коридор",- сказал он.