О нас

Изыскательские работы на ж/д участке Решт-Астара могут начаться в июне

Изыскательские работы на ж/д участке Решт-Астара могут начаться в июне Изыскательские работы на железнодорожном участке Решт-Астара через Азербайджан и Иран могут начаться в июне 2024 года, само строительство начнется уже в этом году.
Инфраструктура
17 мая 2024 г. 13:25
Изыскательские работы на ж/д участке Решт-Астара могут начаться в июне

Изыскательские работы на железнодорожном участке Решт-Астара через Азербайджан и Иран могут начаться в июне 2024 года, само строительство начнется уже в этом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев на XV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024".

"Мы надеемся, что в июне месяце уже выйдем на первые изыскательские работы, будет подписан исполнительный контракт, и в этом году начнется строительная работа параллельно с проектированием для того, чтобы в 2028 году запустить уже сквозную линию", - сказал Зверев.

17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта Север-Юг соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт-Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. На строительство участка будет выделен межгосударственный кредит на сумму 1,3 млрд евро. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Ранее сообщалось о том, что завершение строительства ожидается в 2027-2028 годах.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Швейцария выиграла конкурс Евровидение-2024
Швейцария выиграла конкурс "Евровидение-2024"
12 мая 2024 г. 02:48
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi