Изыскательские работы на ж/д участке Решт-Астара могут начаться в июне

Изыскательские работы на железнодорожном участке Решт-Астара через Азербайджан и Иран могут начаться в июне 2024 года, само строительство начнется уже в этом году.

Изыскательские работы на железнодорожном участке Решт-Астара через Азербайджан и Иран могут начаться в июне 2024 года, само строительство начнется уже в этом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев на XV Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2024".

"Мы надеемся, что в июне месяце уже выйдем на первые изыскательские работы, будет подписан исполнительный контракт, и в этом году начнется строительная работа параллельно с проектированием для того, чтобы в 2028 году запустить уже сквозную линию", - сказал Зверев.

17 мая Россия и Иран заключили в рамках проекта Север-Юг соглашение о совместном строительстве участка дороги Решт-Астара между Азербайджаном и Ираном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. На строительство участка будет выделен межгосударственный кредит на сумму 1,3 млрд евро. Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Ранее сообщалось о том, что завершение строительства ожидается в 2027-2028 годах.