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Валех Алескеров: Через грузовой терминал СЭЗ "Алят" будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год

Валех Алескеров: Через грузовой терминал СЭЗ "Алят" будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год Через грузовой терминал в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят", который будет запущен в первой половине 2026 года, на начальном этапе будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год.
Инфраструктура
17 мая 2024 г. 16:04
Валех Алескеров: Через грузовой терминал СЭЗ Алят будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год

Через грузовой терминал в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят", который будет запущен в первой половине 2026 года, на начальном этапе будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год.

Как сообщает Report, об этом председатель правления уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров заявил на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

Он подчеркнул, что СЭЗ "Алят" предоставляет своим клиентам инфраструктурные и коммунальные услуги, а также все виды транспортно-логистических услуг.

"Вместе с тем мы создаем транспортно-логистические центры. Мы предоставляем предприятиям, созданным в экономической зоне, пакет фискальных и нефискальных льгот, в том числе освобождение от налогов", - сказал Алескеров.

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Версия на азербайджанском языке Valeh Ələsgərov: “Ələt Azad İqtisadi Zonasının karqo terminalı ilə illik 500 min ton yük daşınacaq”

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