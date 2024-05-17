Валех Алескеров: Через грузовой терминал СЭЗ "Алят" будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год

Через грузовой терминал в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят", который будет запущен в первой половине 2026 года, на начальном этапе будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год.

Через грузовой терминал в свободной экономической зоне (СЭЗ) "Алят", который будет запущен в первой половине 2026 года, на начальном этапе будет перевозиться 500 тыс. тонн грузов в год.

Как сообщает Report, об этом председатель правления уполномоченного органа СЭЗ Валех Алескеров заявил на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

Он подчеркнул, что СЭЗ "Алят" предоставляет своим клиентам инфраструктурные и коммунальные услуги, а также все виды транспортно-логистических услуг.

"Вместе с тем мы создаем транспортно-логистические центры. Мы предоставляем предприятиям, созданным в экономической зоне, пакет фискальных и нефискальных льгот, в том числе освобождение от налогов", - сказал Алескеров.