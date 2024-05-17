IFC: Азербайджан сталкивается с рисками в связи с глобальными усилиями по декарбонизации

Азербайджан, как и другие экспортеры ископаемого топлива, сталкивается с рисками, возникающими в результате глобальных усилий по декарбонизации.

Азербайджан, как и другие экспортеры ископаемого топлива, сталкивается с рисками, возникающими в результате глобальных усилий по декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Азербайджане Алия Азимова сказала на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По ее словам, это приведет к структурному давлению на конкурентоспособность.

A.Азимова отметила, что в Азербайджане наблюдается дефицит воды, и ситуация ухудшается из-за нестабильности осадков.

"Снижение доступности воды и повышение температуры окажут значительное давление на сельское хозяйство, которое имеет значительную долю занятости и способствует обеспечению средств к существованию наиболее уязвимых групп населения. Азербайджан может не только преодолеть эти вызовы, но и в результате климатических мер превратить новые возможности в "зеленый" рост. Инвестиции в низкоуглеродные технологии, разработка инновационных решений и повышение климатической устойчивости в операциях открывают новые возможности для частного сектора Азербайджана", - сказала Азимова.