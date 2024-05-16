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АЖД: Терминал Астара сдан в эксплуатацию

АЖД: Терминал Астара сдан в эксплуатацию Терминал "Астара", являющийся основной частью международного транспортного коридора "Север-Юг", сдан в эксплуатацию.
Инфраструктура
16 мая 2024 г. 18:22
АЖД: Терминал Астара сдан в эксплуатацию

Терминал "Астара", являющийся основной частью международного транспортного коридора "Север-Юг", сдан в эксплуатацию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, для ускорения перевалки грузов по коридору "Север-Юг" были успешно завершены работы по реконструкции грузового двора, расположенного в Астаринском районе Азербайджана, и организован таможенный контроль на этой территории Астаринским таможенным управлением Государственного таможенного комитета.

Одним из главных преимуществ терминала является применение льготных тарифов для грузовладельцев на транспортировку и перевалку принимаемых грузов.

По предварительным оценкам, ввод в эксплуатацию терминала "Астара" позволит увеличить транзитные перевозки по маршруту Север-Юг на 10-15% уже к концу текущего года.

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Версия на азербайджанском языке ADY: Astara terminalı istifadəyə verilib

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