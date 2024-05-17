В связи с демонтажом моста Джаваншира будет реорганизовано движение транспорта

20 мая с 17:00 будет ограничено движение автомобилей по мосту Джаваншира.
Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.
Отмечается, что в связи с демонтажом и ремонтом моста Джаваншира, расположенного в Хатаинском районе Баку, были проанализированы дорожная инфраструктура и транспортный поток с целью обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств на этом участке, а также разработана схема для временной организации дорожного движения.
В рамках проводимых комплексных работ движение транспортных средств по улице Юсифа Сафарова в направлении центра будет осуществляться с улицы 28 мая.