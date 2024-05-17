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В связи с демонтажом моста Джаваншира будет реорганизовано движение транспорта

В связи с демонтажом моста Джаваншира будет реорганизовано движение транспорта 20 мая с 17:00 будет ограничено движение автомобилей по мосту Джаваншира.
Инфраструктура
17 мая 2024 г. 15:27
В связи с демонтажом моста Джаваншира будет реорганизовано движение транспорта

20 мая с 17:00 будет ограничено движение автомобилей по мосту Джаваншира.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Отмечается, что в связи с демонтажом и ремонтом моста Джаваншира, расположенного в Хатаинском районе Баку, были проанализированы дорожная инфраструктура и транспортный поток с целью обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств на этом участке, а также разработана схема для временной организации дорожного движения.

В рамках проводимых комплексных работ движение транспортных средств по улице Юсифа Сафарова в направлении центра будет осуществляться с улицы 28 мая.

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Версия на азербайджанском языке Cavanşir körpüsünün sökülməsi ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkəti yenidən təşkil ediləcək

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