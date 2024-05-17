На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.