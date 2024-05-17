На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
6. Проспект Нефтяников, в направлении круга "Азнефть";
7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.