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Прайс: Всемирный Банк оказывает поддержку ТЭО проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря

Прайс: Всемирный Банк оказывает поддержку ТЭО проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря Всемирный Банк оказывает поддержку для технико-экономического обоснования проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря.
Финансы
2 мая 2024 г. 10:00
Прайс: Всемирный Банк оказывает поддержку ТЭО проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря

Всемирный Банк оказывает поддержку для подготовки технико-экономического обоснования проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс.

"Ожидается, что технико-экономическое обоснование, в котором будут рассмотрены технические , экономические, финансовые и институциональные и юридические аспекты для оценки этой программы, должно быть готово в июле 2024 года",- сказала она.

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года.

Исследование готовит итальянская энергетическая консалтинговая компания CESI.

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Версия на английском языке Price: World Bank supports feasibility study for project to lay cable along Black Sea bottom
Версия на азербайджанском языке Rolande Prays: "Dünya Bankı Qara dənizin dibi ilə kabel çəkilişi layihəsinə dəstək göstərir"

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