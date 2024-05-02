Прайс: Всемирный Банк оказывает поддержку ТЭО проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря

Всемирный Банк оказывает поддержку для технико-экономического обоснования проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря.

Всемирный Банк оказывает поддержку для подготовки технико-экономического обоснования проекта по прокладке кабеля по дну Черного моря.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявила директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланда Прайс.

"Ожидается, что технико-экономическое обоснование, в котором будут рассмотрены технические , экономические, финансовые и институциональные и юридические аспекты для оценки этой программы, должно быть готово в июле 2024 года",- сказала она.

Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года.

Исследование готовит итальянская энергетическая консалтинговая компания CESI.