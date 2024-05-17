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Талех Зиядов: Бакинский порт совместно с ЕС реализовал 8 проектов

Талех Зиядов: Бакинский порт совместно с ЕС реализовал 8 проектов Бакинский международный морской торговый порт тесно сотрудничает с Евросоюзом с 2016 года, совместными усилиями реализовано 8 проектов.
Инфраструктура
17 мая 2024 г. 16:20
Талех Зиядов: Бакинский порт совместно с ЕС реализовал 8 проектов

Бакинский международный морской торговый порт тесно сотрудничает с Евросоюзом с 2016 года, совместными усилиями реализовано 8 проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, одним из таких проектов является подготовка Стратегии чистого нулевого уровня для Бакинского порта: "Бакинский порт первым в бассейне Каспийского моря получил от Европейской ассоциации портов звание "зеленого порта". Мы также помогли казахстанскому порту Актау получить данный сертификат".

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Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: “Bakı Limanı Aİ ilə birgə 8 layihə icra edib”

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