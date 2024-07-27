Фарид Гусейнов: Авиарейс Баку-Физули откроет новые перспективы для развития туризма и экономики региона

Авиарейс Баку-Физули-Баку позволит гражданам Азербайджана быстро и с комфортом добираться в Шушу, Лачын и другие уголки Карабаха.
Как сообщает Report, об этом руководитель отдела по работе с прессой ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Фарид Гусейнов заявил представителям СМИ, путешествующим рейсом Баку-Физули.
Он отметил, что регулярные полеты в Физули, осуществляемые с 17 июля, помимо вклада в реализацию государственной программы "Большое возвращение", откроют новые перспективы для развития туризма и экономики региона.
Рейсы по маршруту Баку-Физули-Баку выполняются два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составляет 50 минут. Билеты доступны только гражданам Азербайджана, которым необходимо заранее получить разрешение на посещение освобожденных территорий на портале