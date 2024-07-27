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Фарид Гусейнов: Авиарейс Баку-Физули откроет новые перспективы для развития туризма и экономики региона

Фарид Гусейнов: Авиарейс Баку-Физули откроет новые перспективы для развития туризма и экономики региона Авиарейс Баку-Физули-Баку позволит гражданам Азербайджана быстро и с комфортом добираться в Шушу, Лачын и другие уголки Карабаха.
Инфраструктура
27 июля 2024 г. 11:47
Фарид Гусейнов: Авиарейс Баку-Физули откроет новые перспективы для развития туризма и экономики региона

Авиарейс Баку-Физули-Баку позволит гражданам Азербайджана быстро и с комфортом добираться в Шушу, Лачын и другие уголки Карабаха.

Как сообщает Report, об этом руководитель отдела по работе с прессой ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Фарид Гусейнов заявил представителям СМИ, путешествующим рейсом Баку-Физули.

Он отметил, что регулярные полеты в Физули, осуществляемые с 17 июля, помимо вклада в реализацию государственной программы "Большое возвращение", откроют новые перспективы для развития туризма и экономики региона.

Рейсы по маршруту Баку-Физули-Баку выполняются два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составляет 50 минут. Билеты доступны только гражданам Азербайджана, которым необходимо заранее получить разрешение на посещение освобожденных территорий на портале yolumuzqarabaga.az.

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Версия на азербайджанском языке Fərid Hüseynov: "Bakı-Füzuli-Bakı aviareysi Qarabağın digər ərazilərinə rahat səfər imkanı yaradacaq"

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