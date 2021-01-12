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Сербия досрочно вернула долг Азербайджану

Сербия досрочно вернула долг Азербайджану Кредит правительство погасило за счет продажи 83,23% своей доли в Komercijalna Bank
Инфраструктура
12 января 2021 г. 15:11
Сербия досрочно вернула долг Азербайджану

Сербия досрочно вернула Азербайджану долг в 173 млн евро.

Как передает Report страны со ссылкой на сербскую прессу, об этом сообщило Министерство финансов страны.

По словам министра финансов страны Синиши Мали, Сербия досрочно вернула Азербайджану долг в размере 172,7 млн евро (210 млн долларов США), выделенный на строительство участка дороги “11-й коридор”.

Кредит правительство погасило за счет продажи 83,23% своей доли в Komercijalna Bank словенскому Nova Ljubljanska Bank за 394,7 млн евро.

С. Мали сообщил, что таким образом граждане Сербии сэкономили 25,9 млн евро, предназначенных для выплаты процентов до 2027 года.

Напомним, в прошлом месяце президент Сербии Александар Вучич заявил, что сокращение задолженностей снизит отношение государственного долга Сербии к валовому внутреннему продукту на 0,42 процентных пункта - до 58,5%.

Отметим, что Сербия в 2012 году получила от правительства Азербайджана кредит в размере 300 млн евро на строительство участка "11-й коридор" автодороги Прелина-Лиг. Строительные работы осуществляла азербайджанская компания Azvirt.

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Версия на английском языке Serbia repays early 173 mln euro debt to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Serbiya Azərbaycana borcunu vaxtından əvvəl geri qaytardı

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