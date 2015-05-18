​С 29 мая в Баку начнут пользоваться специальными полосами движения

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В июне будут применяться особые правила на основных маршрутных линиях и полосах движения, где будут проходить I Европейские игры.

Как сообщает Report, по сведениям из Центра интеллектуального управления транспортом, эти мероприятия проводятся с целью удобного и безопасного пользования жителями Баку и гостями столицы транспортными услугами.

В сеть движения входят автомобильные дороги, которые соединяют основные спортивные и вспомогательные объекты Европейских игр. На этих дорогах созданы специальные полосы движения, которыми будут пользоваться во время проведения игр. Здесь также установлены соответствующие дорожные знаки и дорожные разметки.

На асфальтовом покрытии специальных полос изображены эмблемы игр "Баку-2015", а вдоль полосы установлены специальные дорожные знаки.

Специальными полосами будут пользоваться с 29 мая по 1-е июля. Этими полосами могут пользоваться транспортные средства, имеющие специальный пропуск и задействованные в Европейских играх, а также машины скорой помощи, ремонтно-восстановительных служб, служб спасения и Государственной дорожной полиции. Транспортные средства общего назначения и личный транспорт должны двигаться по другим полосам движения. Другим транспортным средствам, перевозящим различные грузы и пассажиров, а также личным автомобилям граждан пользоваться этой полосой движения, останавливаться и парковаться здесь строго запрещается.

Лица, нарушившие эти правила, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Начиная с 29 мая, эти полосы круглосуточно будут находиться под наблюдением камер и сотрудников дорожной полиции.