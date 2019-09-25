Национальный секретарь МПК: Ряд государств-членов TRACECA не платят членские взносы

14-я межправительственная комиссия (МПК) высокого уровня по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) состоится в Баку в конце этого года.
Об этом сообщил Report национальный секретарь комиссии по Азербайджану Акиф Мустафаев.
По его словам, на встрече будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе расходы на содержание Постоянного секретариата TRACECA и неуплата членских взносов некоторыми странами-участниками коридора: "Это Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Румыния".
Aynur BayramovaАвтор новости