Национальный секретарь МПК: Ряд государств-членов TRACECA не платят членские взносы

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14-я межправительственная комиссия (МПК) высокого уровня по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) состоится в Баку в конце этого года.

Об этом сообщил Report национальный секретарь комиссии по Азербайджану Акиф Мустафаев.

По его словам, на встрече будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе расходы на содержание Постоянного секретариата TRACECA и неуплата членских взносов некоторыми странами-участниками коридора: "Это Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Румыния".