"Вертолеты России" готовятся к выходу на рынок авиатакси

Холдинг "Вертолеты России" серьезно смотрит на рынок авиатакси, не исключает возможности адаптации вертолета VRT-500 под авиатакси.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

"Мы заинтересованы в этом сегменте, более того, мы буквально на днях открыли конкурс разработок и стартапов по теме аэромобильности и интеграции вертолетов в городскую среду, готовы рассмотреть интересные проекты, - сказал он, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать появления "Вертолетов России" на рынке авиатакси. - Кроме того, у нас есть легкий однодвигательный VRT500 - пока что только макет, но разработка идет полным ходом, и в будущем не исключаем его адаптации [под авиатакси] или создания нового изделия на его базе. Такие мысли и рассуждения внутри компании есть, мы на этот рынок очень серьезно смотрим".

По его словам, рынок беспилотного авиатакси - это "перспектива после 2025 года, но к ней надо готовиться сейчас".