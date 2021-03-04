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Репортаж с места строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд

Репортаж с места строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд Региональный корреспондент Report подготовил репортаж о строительных работах, проводимых на железнодорожной линии
Инфраструктура
4 марта 2021 г. 11:47
Репортаж с места строительства железнодорожной линии Горадиз-Агбенд

Продолжается строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, фундамент которой был заложен президентом Ильхамом Алиевым 15 февраля этого года в Физулинском районе. Этот инфраструктурный проект, протяженность которого составит 100 км, обеспечит проезд на освобожденные от оккупации земли и позволит создать прямое железнодорожное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР.

Региональный корреспондент Report подготовил репортаж о строительных работах, проводимых на железнодорожной линии.

Корреспондент: Дашгын Абдуллаев

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