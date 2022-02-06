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Рейс Шуша-Баку перенесли из-за гололеда, пассажиры заночевали в Шуше

Рейс Шуша-Баку перенесли из-за гололеда, пассажиры заночевали в Шуше Из-за сложных погодных условий расписание регулярного рейса из Баку в Шушу было задержано.
Инфраструктура
6 февраля 2022 г. 22:12
Рейс Шуша-Баку перенесли из-за гололеда, пассажиры заночевали в Шуше

Из-за сложных погодных условий регулярный автобусный рейс из Шуши в Баку был перенесен.

Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, ситуация была немедленно взята под контроль. Несмотря на сильный снегопад и гололед, пассажиры были доставлены в Шушу благодаря оперативной и слаженной деятельности соответствующих государственных органов, а также профессионализму водителя. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана очистило дороги от снега и льда с помощью специальной техники. Автобус сопровождали представители МВД.

Из-за задержек в расписании обратный рейс был отложен для обеспечения безопасности пассажиров. Особую заботу о них проявили Специальное представительство президента Азербайджана в Шушинском районе и министерство цифрового развития и транспорта.

Пассажиры переночевали в Шуше. Они были размещены в общежитии и обеспечены горячим питанием.

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Версия на азербайджанском языке Şuşa-Bakı avtobusu yolların buz bağlamasına görə təxirə salınıb, sərnişinlər Şuşada gecələyib

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