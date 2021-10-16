Рафиг Асланов: На орошаемых площадях никаких проблем нет

"В Азербайджане в этом году в водохранилищах собрано около одного млрд кубометров воды".

"В Азербайджане в этом году в водохранилищах собрано около одного млрд кубометров воды".

Об этом Report сообщил заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Рафиг Асланов.

"Это позволило удовлетворить спрос на воду в связи с орошением площадей", - сказал Р. Асланов.

По его словам, на территории Нефтчалинского района возникли проблемы с поливом посевных площадей, которые были устранены соответствующими методами в кратчайшие сроки: "38 тыс. гектаров орошаемых площадей Нефтчалинского района обеспечены оросительной водой в течение всего вегетационного периода. Возникшие проблемы были устранены".

"На орошаемых площадях никаких проблем нет. Другое дело, когда фермеры засевают пастбища, земли муниципалитетов, на которых нет оросительной сети. Они используют воду из коллекторов, что мы считаем неправильным", - подчеркнул Р. Асланов.

Напомним, что в этом году орошено около 1 млн 400 тыс. гектаров посевных площадей.