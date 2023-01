Продвижение цифровой экосистемы в Азербайджане обсудили в Давосе

Азербайджан изучает возможности продвижения цифровой экосистемы и повышения компетенций в этой сфере с помощью образовательной онлайн-платформы.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе 19 января я провел обмен мнениями с генеральным директором образовательной онлайн-платформы Coursera Джеффом Маджионкальдой о продвижении цифровой экосистемы в Азербайджане в контексте современных вызовов и изучении возможностей повышения компетенций в этой сфере", - отметил министр.