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Продвижение цифровой экосистемы в Азербайджане обсудили в Давосе

Продвижение цифровой экосистемы в Азербайджане обсудили в Давосе Азербайджан изучает возможности продвижения цифровой экосистемы и повышения компетенций в этой сфере с помощью образовательной онлайн-платформы Как сообщает Report, об этом в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Инфраструктура
21 января 2023 г. 16:44
Продвижение цифровой экосистемы в Азербайджане обсудили в Давосе

Азербайджан изучает возможности продвижения цифровой экосистемы и повышения компетенций в этой сфере с помощью образовательной онлайн-платформы.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе 19 января я провел обмен мнениями с генеральным директором образовательной онлайн-платформы Coursera Джеффом Маджионкальдой о продвижении цифровой экосистемы в Азербайджане в контексте современных вызовов и изучении возможностей повышения компетенций в этой сфере", - отметил министр.

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