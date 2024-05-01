О нас

Депутат: В Азербайджане должны быть установлены требования к составу электронных сигарет

Депутат: В Азербайджане должны быть установлены требования к составу электронных сигарет В Азербайджане должны быть установлены требования к составу электронных сигарет.
Инфраструктура
1 мая 2024 г. 10:55
Депутат: В Азербайджане должны быть установлены требования к составу электронных сигарет

В Азербайджане должны быть установлены требования к составу электронных сигарет.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Эмин Гаджиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Он также отметил, что на электронных сигаретах должна быть информация об их составе.

"Электронные сигареты уже запретили в Казахстане, подобные обсуждения сейчас ведутся в России. Будь они настолько безопасны, как нам хотят их преподнести, то не было бы таких серьезных обсуждений и запретов в соседних странах", - сказал депутат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Azərbaycanda elektron siqaretin tərkibi ilə bağlı tələblər qoyulmalıdır”

Экслюзивные новости

Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi