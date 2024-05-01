Депутат: В Азербайджане должны быть установлены требования к составу электронных сигарет

В Азербайджане должны быть установлены требования к составу электронных сигарет.

В Азербайджане должны быть установлены требования к составу электронных сигарет.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Эмин Гаджиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике.

Он также отметил, что на электронных сигаретах должна быть информация об их составе.

"Электронные сигареты уже запретили в Казахстане, подобные обсуждения сейчас ведутся в России. Будь они настолько безопасны, как нам хотят их преподнести, то не было бы таких серьезных обсуждений и запретов в соседних странах", - сказал депутат.