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Продолжается снос моста Джаваншира 

Продолжается снос моста Джаваншира  Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает работы по демонтажу моста Джаваншира в Хатаинском районе Баку.
Инфраструктура
21 мая 2024 г. 14:40
Продолжается снос моста Джаваншира 

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает работы по демонтажу моста Джаваншира в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, для своевременного выполнения работ и создания новой дорожной инфраструктуры на территорию привлечено необходимое количество живой силы и техники.

Мост Джаваншира (Гагаринский мост) был сдан в эксплуатацию в 1962 году в целях быстрой доставки железнодорожных грузов в морской порт. Мост утратил свое значение в связи с ликвидацией железнодорожной сети на указанной территории.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCavanşir yolötürücüsünün söküntüsü davam edir

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