На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

12. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.