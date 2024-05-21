На ряде бакинских улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
12. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20.