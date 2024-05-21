Крикорян: Разблокирование региональных коммуникаций должно быть возможным без влияния современной геополитики

Разблокирование региональных коммуникаций на Южном Кавказе должно быть возможным без учета геополитики сегодняшнего дня.

Разблокирование региональных коммуникаций на Южном Кавказе должно быть возможным без учета геополитики сегодняшнего дня.

Об этом Report заявил журналист из Великобритании Онник Крикорян.

Крикорян отметил, что все поддерживают идею разблокирования экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Однако, начиная с октября 2022 года, стало очевидно, что геополитическое напряжение, обостренное после вторжения России в Украину, стало препятствовать этому процессу.

"Что касается того, заморозил ли Ереван работу трехсторонней рабочей группы по разблокированию коммуникаций в регионе[Азербайджана, России и Армении под совместным председательством вице-премьеров трех стран] под давлением или просто потому, что не хотел видеть какой-либо контроль ФСБ России над крупным транспортным проектом, проходящим через его территорию, неясно. Однако для Пашиняна это решение было последним, чего он хотел, поскольку он начал стремиться к диверсификации от Москвы практически во всех сферах", - считает он.

Журналист подчеркнул, что на данный момент Баку и Ереван отдают предпочтение двусторонним переговорам: "И я не вижу причин, по которым не следует считать данный формат приоритетным".

Кроме того, по его мнению, очень важно, что проект Зангезурского коридора больше не находится в центре внимания соперничества России и Запада.

"Жизнеспособность этого проекта в будущем будет зависеть от Азербайджана и Армении, а также от тех стран, которые надеются извлечь из него выгоду. Но я считаю, что мы должны снова провести различие между разблокированием региональных коммуникаций и восстановлением связей с Нахчываном.

Первое должно быть возможным без учета геополитики сегодняшнего дня. Второй этап может занять гораздо больше времени, тем более что железнодорожная сеть Армении до 2037 года находится под контролем России через монополию Южно-Кавказских железных дорог", - подытожил О.Крикорян.