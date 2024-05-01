Микаил Джаббаров примет участие на встрече министров Азербайджана, Казахстана и Узбекистана

В Ташкенте состоится трехсторонняя встреча министров Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

В Ташкенте состоится трехсторонняя встреча министров Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети ”X".

"В рамках рабочего визита в Узбекистан мы примем участие в заседании Наблюдательного совета азербайджано-узбекской инвестиционной компании, Ташкентском международном инвестиционном форуме, а также в трехсторонней встрече с министрами Узбекистана и Казахстана. Кроме того, с представителями правительства Узбекистана будут обсуждены инициативы и возможности развития нашего экономического сотрудничества", - говорится в публикации.