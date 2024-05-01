United Airlines продлила отмену рейсов Тель-Авив-Ньюарк до 9 мая

Американская авиакомпания United Airlines продлила отмену ежедневных рейсов из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Тель-Авив (Израиль) до 9 мая.

Американская авиакомпания United Airlines продлила отмену ежедневных рейсов из Ньюарка (штат Нью-Джерси) в Тель-Авив (Израиль) до 9 мая.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на сообщение компании.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и примем решение по всем предстоящим рейсам, уделяя особое внимание безопасности наших клиентов и экипажей", - говорится в сообщении.

Авиакомпания 19 апреля отменила свои рейсы в Израиль до 2 мая из соображений безопасности после предполагаемого удара Израиля по Ирану.