На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Государственного флага, в сторону круга Азнефти;

7. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9. Улица Ага Нейматулла, в сторону метро "Нариман Нариманов";

10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

11. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга) наблюдается затор.