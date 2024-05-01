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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 мая 2024 г. 08:35
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Государственного флага, в сторону круга Азнефти;

7. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

9. Улица Ага Нейматулла, в сторону метро "Нариман Нариманов";

10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

11. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

12. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга) наблюдается затор.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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