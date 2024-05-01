На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Микаила Усейнова, напротив площади Государственного флага, в сторону круга Азнефти;
7. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
8. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
9. Улица Ага Нейматулла, в сторону метро "Нариман Нариманов";
10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";
11. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
12. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга) наблюдается затор.