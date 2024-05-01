Страны TRACECA интересуются используемой в аэропортах Азербайджана системой защиты от дронов

Страны транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) проявляют интерес к системам защиты от дронов, используемым в аэропортах Азербайджана.

Страны транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) проявляют интерес к системам защиты от дронов, используемым в аэропортах Азербайджана.

Об этом Report заявил национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

Он отметил, что обсуждения в связи с этим прошли на семинаре стран TRACECA по авиационной безопасности и оценке рисков, который проходил 29-30 апреля в Баку.

Р.Байрамов отметил, что семинар был организован с целью обмена передовым опытом.

"На семинаре были обсуждены вопросы повышения уровня авиационной безопасности и кибербезопасности. Участники обратили внимание на текущие проблемы стран в области гражданской авиации", - сказал он.