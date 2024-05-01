О нас

Страны TRACECA интересуются используемой в аэропортах Азербайджана системой защиты от дронов

Страны TRACECA интересуются используемой в аэропортах Азербайджана системой защиты от дронов Страны транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) проявляют интерес к системам защиты от дронов, используемым в аэропортах Азербайджана.
Инфраструктура
1 мая 2024 г. 12:32
Страны TRACECA интересуются используемой в аэропортах Азербайджана системой защиты от дронов

Страны транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) проявляют интерес к системам защиты от дронов, используемым в аэропортах Азербайджана.

Об этом Report заявил национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

Он отметил, что обсуждения в связи с этим прошли на семинаре стран TRACECA по авиационной безопасности и оценке рисков, который проходил 29-30 апреля в Баку.

Р.Байрамов отметил, что семинар был организован с целью обмена передовым опытом.

"На семинаре были обсуждены вопросы повышения уровня авиационной безопасности и кибербезопасности. Участники обратили внимание на текущие проблемы стран в области гражданской авиации", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Key area of interest in Azerbaijan identified by TRACECA countries announced
Версия на азербайджанском языке TRACECA ölkələrinin Azərbaycanda maraq göstərdiyi sahə açıqlanıb

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi