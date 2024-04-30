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В Азербайджане 3 тыс. автобусов будут заменены электробусами

В Азербайджане 3 тыс. автобусов будут заменены электробусами Азербайджан нацелен на замену 3 000 автобусов на электробусы.
Инфраструктура
30 апреля 2024 г. 15:18
В Азербайджане 3 тыс. автобусов будут заменены электробусами

Азербайджан нацелен на замену 3 000 автобусов на электробусы.

Об этом Report сообщил заведующий отделом транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев.

По его словам, все автобусы в Баку и Абшероне будут заменены на электробусы в долгосрочной перспективе, а снятые с линии отправлены в регионы и со временем также заменены.

Ф.Алиев подчеркнул, что для внедрения электробусов необходима соответствующая инфраструктура.

Он добавил, что китайская компания BYD планирует первоначально инвестировать 34 млн долларов США в производство автобусов с электродвигателями на заводе, который будет построен в Сумгайытском химическом промышленном парке. Годовой объем производства ожидается на уровне 500 единиц.

"В настоящее время автобусы закупаются у трех китайских компаний, и мы выясняем, какая из них лучше. Автобусы этих компаний отличаются друг от друга", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xəttə buraxılacaq elektrikli avtobusların sayı açıqlanıb

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