В Азербайджане 3 тыс. автобусов будут заменены электробусами

Азербайджан нацелен на замену 3 000 автобусов на электробусы.
Об этом Report сообщил заведующий отделом транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев.
По его словам, все автобусы в Баку и Абшероне будут заменены на электробусы в долгосрочной перспективе, а снятые с линии отправлены в регионы и со временем также заменены.
Ф.Алиев подчеркнул, что для внедрения электробусов необходима соответствующая инфраструктура.
Он добавил, что китайская компания BYD планирует первоначально инвестировать 34 млн долларов США в производство автобусов с электродвигателями на заводе, который будет построен в Сумгайытском химическом промышленном парке. Годовой объем производства ожидается на уровне 500 единиц.
"В настоящее время автобусы закупаются у трех китайских компаний, и мы выясняем, какая из них лучше. Автобусы этих компаний отличаются друг от друга", - отметил он.