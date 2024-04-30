О нас

Фариз Алиев: В этом году планируется расширение Среднего коридора

Фариз Алиев: В этом году планируется расширение Среднего коридора В этом году планируется устранить узкие места для увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту).
Инфраструктура
30 апреля 2024 г. 16:02
Фариз Алиев: В этом году планируется расширение Среднего коридора

В этом году планируется устранить узкие места для увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту).

Об этом сказал Report начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев.

По его словам, в грузоперевозках по Среднему коридору ожидается положительная динамика: "Объем транзитных грузоперевозок Азербайджана в I квартале этого года составил 4 млн тонн. Планируется, что к концу года показатель превысит 15 млн тонн".

Алиев отметил, что в Средний коридор было вложено достаточное количество инвестиций.

"На трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау была подписана “Дорожная карта на 2022-2027 годы” по развитию и эксплуатации маршрута Среднего коридора. Мы работаем со странами-партнерами над увеличением объемов грузоперевозок. Важное значение в этом направлении имеют совместные инициативы”, - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il Orta Dəhlizdə dar boğazlar aradan qaldırılacaq

Экслюзивные новости

Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
Глава комитета парламента Турции: Франция и США обеспокоены освобождением Карабаха от оккупации
25 апреля 2024 г. 16:04
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
Андрей Боич: Петерсбергский климатический диалог даст четкие ориентиры для СОР29
23 апреля 2024 г. 12:22
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
Эксперт: СОР29 может стать платформой для сотрудничества по водородным топливным элементам 
22 апреля 2024 г. 15:45
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
Председатель парламента Малайзии совершит визит в Азербайджан
22 апреля 2024 г. 14:46
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
ЕК: Председательство Азербайджана сыграет ключевую роль в объединении усилий по сокращению выбросов
22 апреля 2024 г. 11:55
Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi