Фариз Алиев: В этом году планируется расширение Среднего коридора

В этом году планируется устранить узкие места для увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту).

В этом году планируется устранить узкие места для увеличения объемов грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту).

Об этом сказал Report начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев.

По его словам, в грузоперевозках по Среднему коридору ожидается положительная динамика: "Объем транзитных грузоперевозок Азербайджана в I квартале этого года составил 4 млн тонн. Планируется, что к концу года показатель превысит 15 млн тонн".

Алиев отметил, что в Средний коридор было вложено достаточное количество инвестиций.

"На трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в городе Актау была подписана “Дорожная карта на 2022-2027 годы” по развитию и эксплуатации маршрута Среднего коридора. Мы работаем со странами-партнерами над увеличением объемов грузоперевозок. Важное значение в этом направлении имеют совместные инициативы”, - сказал он.