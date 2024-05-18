В селе Машанлы планируется строительство 590 частных домов для 2360 жителей

В селе Машанлы Джебраильского района будут построены 590 частных домов для 2360 жителей.

В селе Машанлы Джебраильского района будут построены 590 частных домов для 2360 жителей.

Как сообщает Report, об этом говорилось на церемонии закладки фундамента села с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Было сообщено, что к 2040 году проектируемая территория села составит 157,54 га. За этот период планируется спроектировать и построить в селе 590 частных домов для 2360 жителей.

Было подчеркнуто, что будут созданы все условия и для обеспечения занятости населения села. Здесь планируется построить административное здание, клуб-общинный центр, спортивно-оздоровительный центр, медпункт, церемониальный дом, рыночный комплекс, объекты торговли, общественного питания, малого предпринимательства.

Кроме того, согласно Генплану, в селе запланировано строительство полной средней школы и двух детских садов.