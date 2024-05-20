О нас

AYNA: В связи со сносом моста Джаваншира меняется движение транспорта

AYNA: В связи со сносом моста Джаваншира меняется движение транспорта В связи с демонтажем моста Джаваншира с сегодняшнего дня реорганизуется движение транспорта.
Инфраструктура
20 мая 2024 г. 13:19
AYNA: В связи со сносом моста Джаваншира меняется движение транспорта

В связи с демонтажем моста Джаваншира с сегодняшнего дня реорганизуется движение транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно временной схеме, движение автобусов Е1 и 125 будет осуществляться по альтернативным улицам. Так, автобус-экспресс номер Е1 будет проезжать через улицы "28 мая" и Пушкина, а автобус номер 125 – через улицы Рашида Бейбутова, Сулеймана Рагимова и проспект Азадлыг.

В связи со сносом моста, в целях обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств по альтернативным улицам в направлении центра некоторые парковочные места на улицах "28 Мая", Низами, Узеира Гаджибейли, Кёвкаб Сафаралиевой, Сабита Оруджева, Ерёменко и Фируза Гамбарова будут временно закрыты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке AYNA: Cavanşir körpüsünün sökülməsi ilə əlaqədar nəqliyyatın hərəkəti yenidən təşkil edilir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанское единство и дружба нерушимы
19 мая 2024 г. 14:56
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Президент: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
19 мая 2024 г. 14:52
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
Ильхам Алиев: Вмешательство нерегиональных стран в наши дела неприемлемо
19 мая 2024 г. 14:37
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Президент: Мы приветствуем поддержку Ирана в вопросе мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
19 мая 2024 г. 14:28
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
Президент: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону
19 мая 2024 г. 14:19
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
Президент Азербайджана: У нас очень большие планы в энергетической сфере
19 мая 2024 г. 14:17
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
Глава государства: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
19 мая 2024 г. 14:00
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
Ильхам Алиев: Межгосударственные отношения между Ираном и Азербайджаном достигли самого высокого уровня
19 мая 2024 г. 13:52
Президент: Открытие гидроузла Гыз Галасы и ввод в эксплуатацию гидроузла Худаферин являются историческим событием
Президент: Открытие гидроузла "Гыз Галасы" и ввод в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" являются историческим событием
19 мая 2024 г. 13:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi