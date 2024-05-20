AYNA: В связи со сносом моста Джаваншира меняется движение транспорта

В связи с демонтажем моста Джаваншира с сегодняшнего дня реорганизуется движение транспорта.

В связи с демонтажем моста Джаваншира с сегодняшнего дня реорганизуется движение транспорта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно временной схеме, движение автобусов Е1 и 125 будет осуществляться по альтернативным улицам. Так, автобус-экспресс номер Е1 будет проезжать через улицы "28 мая" и Пушкина, а автобус номер 125 – через улицы Рашида Бейбутова, Сулеймана Рагимова и проспект Азадлыг.

В связи со сносом моста, в целях обеспечения беспрепятственного движения транспортных средств по альтернативным улицам в направлении центра некоторые парковочные места на улицах "28 Мая", Низами, Узеира Гаджибейли, Кёвкаб Сафаралиевой, Сабита Оруджева, Ерёменко и Фируза Гамбарова будут временно закрыты.