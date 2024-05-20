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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
20 мая 2024 г. 08:37
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и главная дороги, в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Круг "20 Января";

6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Проспект Микаила Усейнова, начиная от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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