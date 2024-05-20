На одной из главных улиц Баку движение транспорта будет ограничено

24 мая с 02:00 до 22:00 на улице Ахмеда Раджабли (от улицы академика Гасана Алиева в направлении проспекта Зии Буниятова) в Наримановском районе Баку будет ограничено движение транспорта.

Этой ночью с 02:00 до 22:00 24 мая на улице Ахмеда Раджабли (от улицы академика Гасана Алиева в направлении проспекта Зии Буниятова) в Наримановском районе Баку будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили Report в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, движение автомобилей будет приостановлено в связи с проведением капитального ремонта на указанной улице.

Водителей просят быть внимательными на данном участке в течение указанного периода времени, соблюдать правила дорожного движения и управлять транспортными средствами в соответствии с требованиями временных дорожных знаков.