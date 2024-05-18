До 2040 года в Сарыджаллы построят жилье для 4 470 человек

До 2040 года предусмотрено спроектировать 1185 индивидуальных и блочных многоэтажных домов для 4740 человек в селе Сарыджаллы Джебраильского района.

До 2040 года предусмотрено спроектировать 1185 индивидуальных и блочные многоэтажные здания для 4740 человек в селе Сарыджаллы Джебраильского района.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был проинформирован сегодня на церемонии закладки фундамента села Сарыджалы.

Было сообщено, что общая площадь территории села, согласно генплану, составляет 330 гектаров. Здесь будут построены административное здание, клуб-общинный центр, центр семейного здоровья и спортивно-оздоровительный центр, предприятие бытового обслуживания, объекты торговли, противопожарное депо, агротехнический парк, церемониальный дом, сельский рынок, объекты малого бизнеса. Кроме того, в соответствии с потребностями населения предусмотрено построить две полные средние школы и 4 детских сада. В центре внимания также будет находиться обеспечение занятости населения в этом населенном пункте.