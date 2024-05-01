О нас

Казахстан планирует в этом году начать строительство первого собственного парома

Казахстан планирует в этом году начать строительство первого собственного парома Казахстан в текущем году планирует начать строительство собственного первого парома.
Инфраструктура
1 мая 2024 г. 17:11
Казахстан планирует в этом году начать строительство первого собственного парома

Казахстан в текущем году планирует начать строительство собственного первого парома.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Министерства транспорта Казахстана по работе, проделанной в рамках реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года.

"В рамках развития торгового флота, в 2024 году будет заложено строительство первого казахстанского парома. В целом будет построено порядка 10 новых судов, в том числе 4 универсальных парома, 3 сухогруза и 3 танкера", - говорится в документе.

В ведомстве напомнили, что в рамках контрактов "ship or pay" или "offtake" совместным предприятием "Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd", учрежденным "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие "Казмунайгаз") и International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания ADP), в 2023 году были приобретены 2 нефтеналивных танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для доставки казахстанской нефти в порт Баку.

"При наращивании объемов транспортировки нефти на линии Актау-Баку планируется строительство 3 танкеров дедвейтом 12 тыс. тонн каждый", - говорится в отчете министерства.

Минтранс также сообщил, что с учетом потребностей в строительстве судов запланирована реализация проекта по строительству собственного судостроительного завода на побережье Каспия.

Отметим, что 2 декабря 2023 года в Дубае (ОАЭ) компания "КазМунайГаз" и AD Ports Group подписали соглашение о намерениях, которым договорились создать совместную рабочую группу для изучения вопроса возможного строительства судоремонтного и судостроительного предприятия на побережье Каспийского моря в Казахстане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi