Казахстан планирует в этом году начать строительство первого собственного парома

Казахстан в текущем году планирует начать строительство собственного первого парома.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет Министерства транспорта Казахстана по работе, проделанной в рамках реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала до 2030 года.

"В рамках развития торгового флота, в 2024 году будет заложено строительство первого казахстанского парома. В целом будет построено порядка 10 новых судов, в том числе 4 универсальных парома, 3 сухогруза и 3 танкера", - говорится в документе.

В ведомстве напомнили, что в рамках контрактов "ship or pay" или "offtake" совместным предприятием "Caspian Integrated Maritime Solutions Ltd", учрежденным "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие "Казмунайгаз") и International Maritime Investments Ltd (дочерняя компания ADP), в 2023 году были приобретены 2 нефтеналивных танкера дедвейтом 8 тыс. тонн каждый для доставки казахстанской нефти в порт Баку.

"При наращивании объемов транспортировки нефти на линии Актау-Баку планируется строительство 3 танкеров дедвейтом 12 тыс. тонн каждый", - говорится в отчете министерства.

Минтранс также сообщил, что с учетом потребностей в строительстве судов запланирована реализация проекта по строительству собственного судостроительного завода на побережье Каспия.

Отметим, что 2 декабря 2023 года в Дубае (ОАЭ) компания "КазМунайГаз" и AD Ports Group подписали соглашение о намерениях, которым договорились создать совместную рабочую группу для изучения вопроса возможного строительства судоремонтного и судостроительного предприятия на побережье Каспийского моря в Казахстане.