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Названы объемы грузоперевозок по азербайджанскому участку TRACECA

Названы объемы грузоперевозок по азербайджанскому участку TRACECA В январе-марте этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 4 млн тонн.
Инфраструктура
1 мая 2024 г. 14:49
Названы объемы грузоперевозок по азербайджанскому участку TRACECA

В январе-марте этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 4 млн тонн.

Об этом сказал Report национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

По его словам, это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Ожидается, что к концу года объем грузоперевозок через Азербайджан посредством TRACECA достигнет 16 млн тонн", - отметил он.

Байрамов подчеркнул, что в последние годы объемы грузоперевозок по коридору TRACECA растут: “В связи с ростом грузоперевозок, мы организуем мероприятия в рамках TRACECA, чтобы оперативно решать возникающие проблемы”.

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Версия на английском языке Volume of cargo to be transported through Azerbaijani part of TRACECA this year announced
Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsi ilə bu il daşınacaq yüklərin həcmi açıqlanıb

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