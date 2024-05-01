Названы объемы грузоперевозок по азербайджанскому участку TRACECA

В январе-марте этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 4 млн тонн.

В январе-марте этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 4 млн тонн.

Об этом сказал Report национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

По его словам, это примерно на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Ожидается, что к концу года объем грузоперевозок через Азербайджан посредством TRACECA достигнет 16 млн тонн", - отметил он.

Байрамов подчеркнул, что в последние годы объемы грузоперевозок по коридору TRACECA растут: “В связи с ростом грузоперевозок, мы организуем мероприятия в рамках TRACECA, чтобы оперативно решать возникающие проблемы”.