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Азербайджан обсудил экономические возможности со швейцарским банком CreditSuisse

Азербайджан обсудил экономические возможности со швейцарским банком CreditSuisse Азербайджан обсудил экономические возможности и потенциал сотрудничества со швейцарским банком CreditSuisse
Финансы
21 января 2023 г. 14:23
Азербайджан обсудил экономические возможности со швейцарским банком CreditSuisse

Азербайджан обсудил экономические возможности и потенциал сотрудничества со швейцарским банком CreditSuisse.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января я провел обмен мнениями с главой совета директоров банка CreditSuisse Акселем Леманом по вопросам обеспечения финансовой стабильности в условиях глобальных влияний, об экономических возможностях и потенциале сотрудничества", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, CreditSuisse mull economic opportunities, cooperation outlook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “CreditSuisse” ilə iqtisadi imkanlar və əməkdaşlıq potensialını müzakirə edib

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