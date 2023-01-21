Азербайджан обсудил экономические возможности со швейцарским банком CreditSuisse

Азербайджан обсудил экономические возможности и потенциал сотрудничества со швейцарским банком CreditSuisse

Азербайджан обсудил экономические возможности и потенциал сотрудничества со швейцарским банком CreditSuisse.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе 18 января я провел обмен мнениями с главой совета директоров банка CreditSuisse Акселем Леманом по вопросам обеспечения финансовой стабильности в условиях глобальных влияний, об экономических возможностях и потенциале сотрудничества", - отметил министр.