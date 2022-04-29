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Продолжается строительство автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы

Продолжается строительство автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается строительство автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы, которая сыграет важную роль в социально-экономическом развитии Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Инфраструктура
29 апреля 2022 г. 09:49
Продолжается строительство автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается строительство автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы, которая сыграет важную роль в социально-экономическом развитии Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Как сообщает Report, двухполосная дорога протяженностью 28,5 км строится в соответствии с IV технической категорией.

В Губадлинском районе для достижения проектной ширины автомобильной дороги, проходящей по территории со сложным рельефом и ведущей в село Эйвазлы, в соответствии со "Строительными нормами и правилами" ведутся работы по разрушению скальных грунтов и формированию земляного полотна.

Для своевременного и качественного выполнения работ на территорию привлечено необходимое количество специальной техники и живой силы. Вдоль моста устанавливаются водоотводные и дренажные системы, строятся автомобильные мосты.

Дорога, строительство которой планируется завершить в этом году, пролегает по территории сел Махмудлу, Хыдырлы, Меликахмедли, Гуданлы, Давудлу, Эйвазлы Губадлинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlı-Eyvazlı avtomobil yolunun tikintisi davam etdirilir

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