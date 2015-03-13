 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Приступили к ремонту одной из основных дорог, предусмотренных для I Европейских игр

    В рамках ремонтных работ обновляется верхний слой дорожной конструкции

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Маршрут, по которому технический состав, представители медиа и участники предстоящих I Европейских игр будут доставляться на тренировки и спортивные объекты, будет пролегать по маршруту проспект Зии Буньядова - круг "20 Января" - Московский проспект - туннель 20 Января - дорога Баку-Сумгайыт - Бакинская кольцевая дорога - 2-14 км дороги Баку-Алят.

    Об этом Report заявил руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта Пюнхан Мурсалиев.

    По его словам, в настоящее время приступили к ремонту на 14-километровом отрезке Бакинской кольцевой дороги (от Локбатанского круга в направлении города). В рамках ремонтных работ обновляется верхний слой дорожной конструкции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi