Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Шамкир-Ени Гейче-Даг Джеир

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Шамкир-Ени Гейче-Даг Джеир.

Как передает Report, в последние годы под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане реализуются очень важные дорожно-транспортные проекты. Одной из таких дорог является трасса Шамкир-Ени Гейче-Даг Джеир.

Председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических параметрах новой дороги.

Строительство этой дороги было начато на основании Распоряжения Президента Азербайджанской Республики, подписанного в 2014 году. Дорога соединяет 7 сел с населением 5 тысяч человек. Автомобильная дорога построена с соблюдением технологической последовательности и с высоким качеством. Дорога общей протяженностью 31 километр относится к 4-й технической категории. Она имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 7 метров.

Было сообщено, что в рамках проекта проделаны земляные работы в объеме 482,2 тысячи кубометров, на строительство основания дороги и ее обочин израсходовано 112 тысяч кубометров гравия, песчано-щебневого раствора и 55 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. В ходе строительных работ проложено 30 водоотводных труб различного диаметра, установлены столбы дорожной безопасности, дорожные знаки и указатели, проведена дорожная разметка. Ввод в эксплуатацию дороги Шамкир-Ени Гейче-Даг Джеир положительно повлияет на социально-экономическое развитие района в целом, позволит улучшить грузо- и пассажироперевозки.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие дороги.

В заключение была сделана фотография на память.