Президент Азербайджана надеется на скорейшую реализацию транспортного проекта "Север-Юг"

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает, что проект международного транспортного коридора "Север-Юг" будет реализован в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Азербайджана, выступая на трехсторонней встрече президентов Азербайджана, Ирана и России в Баку.

"В настоящее время между Россией и Азербайджаном есть железнодорожное сообщение. В этом году мы приняли решение о том, что Азербайджан удлинит свою железную дорогу до границы с Ираном. Надеюсь, что мы добьемся этого в ближайшие месяцы", - сказал И.Алиев.

Президент отметил, что недавно также состоялась церемония закладки фундамента железнодорожного моста над рекой Астара на азербайджано-иранской границе.

"Эти инфраструктурные проекты являются неотъемлемой частью транспортного коридора "Север-Юг". Транспортный коридор "Север-Юг" является транснациональным проектом стратегического значения, в будущем этим коридором будут пользоваться многие страны. Этот коридор имеет очень большую экономическую эффективность… Надеюсь, что совместными усилиями мы в скором времени добьемся реализации этого проекта", - сказал И.Алиев.

По его словам, проект "Север-Юг" очень выгоден с точки зрения времени перевозок транзитных грузов.