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    Посол Ирана: В ближайшие 3 недели откроется железная дорога Нахчыван-Тебриз-Машхад

    Джавад Джахангирзаде: Сдача в эксплуатацию данной железнодорожной линии послужит расширению отношений между Ираном и Азербайджаном

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "В предстоящие 3 недели откроется железная дорога Нахчыван-Тебриз-Машхад".

    Как сообщает Report, об этом в интервью İRİB заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде. 

    Посол подчеркнул, что сдача в эксплуатацию данной железнодорожной линии послужит расширению отношений между Ираном и Азербайджаном: "Надеемся, что в результате этих работ расширятся отношения и обмен между двумя странами".

    Отметим, что проект прокладки этой дороги был завершен на совместном экспертном заседании представителей железных дорог Ирана и Азербайджана, которое прошло в апреле текущего года в Тебризе. Целью проекта является развитие взаимоотношений и упрощение условий в сфере туризма. 

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