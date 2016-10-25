Посол Ирана: В ближайшие 3 недели откроется железная дорога Нахчыван-Тебриз-Машхад

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "В предстоящие 3 недели откроется железная дорога Нахчыван-Тебриз-Машхад".

Как сообщает Report, об этом в интервью İRİB заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Посол подчеркнул, что сдача в эксплуатацию данной железнодорожной линии послужит расширению отношений между Ираном и Азербайджаном: "Надеемся, что в результате этих работ расширятся отношения и обмен между двумя странами".

Отметим, что проект прокладки этой дороги был завершен на совместном экспертном заседании представителей железных дорог Ирана и Азербайджана, которое прошло в апреле текущего года в Тебризе. Целью проекта является развитие взаимоотношений и упрощение условий в сфере туризма.