Половина выпускаемых на заводе "ГАЗ" в Гаджигабуле автомобилей уйдет на экспорт

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Половина выпускаемых на заводе "ГАЗ" в Гаджигабуле автомобилей будет продаваться на азербайджанском рынке.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев после церемонии закладки фундамента автомобильного завода "ГАЗ" в Гаджигабуле.

"Завод будет основан на российских технологиях. Инвестиции составят более 8 млн долларов. Строительство завода будет завершено через полтора года (до конца следующего года). В год будет выпускаться 1 000 автомобилей. Будет открыто 100 новых рабочих мест. Половина автомобилей, которые будут собираться на заводе, будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана, а остальные уйдут на экспорт", - сказал Мустафаев.

Министр отметил, что Азербайджан с Россией являются стратегическими партнерами.

Отметим, что сегодня в Гаджигабульском промышленном квартале состоялась церемония закладки фундамента завода по производству автомобилей коммерческого и специального назначения в рамках совместного проекта компании Azermarsh (Азербайджан) и Горьковского автомобильного завода (группа ГАЗ, Россия).

В апреле 2018 года был подписан меморандум о сотрудничестве по сборке автомобилей марки ГАЗ в Азербайджане. Согласно меморандуму, российская сторона будет снабжать азербайджанских партнеров необходимым количеством деталей, а сборка будет осуществляться в Гаджигабуле. Речь идет о легких коммерческих автомобилях - ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес, а также среднетоннажном грузовике - ГАЗон Next. Помимо этого, здесь планируется производство оборудования для машин скорой помощи и школьных автомобилей. В процессе производства также планируется использовать компоненты, произведенные в Азербайджане.