Почему в Азербайджане нет услуги каршеринга?

Услуга под названием "Car sharing" или краткосрочный прокат автомобилей не так широко распространена в Азербайджане, но пользуется спросом в Европе. Хотя на первый взгляд это напоминает аренду автомобилей, но по сути все обстоит несколько иначе. Желающие

Услуга под названием "Car sharing" или краткосрочный прокат автомобилей, хотя и не так широко распространена в Азербайджане, пользуется спросом в Европе. На первый взгляд это напоминает аренду автомобилей, но, по сути, все обстоит несколько иначе. Желающие воспользоваться данной услугой обращаются в близлежащую автомобильную компанию посредством интернета или мобильного приложения. А после выполнения определенных процедур и оплаты они могут воспользоваться автомобилем. Для этого не требуется договор аренды или доверенность. После парковки автомобиля в определенном месте им может воспользоваться следующий клиент.

Report попытался выяснить, почему в Азербайджане нет столь полезной услуги.



"Необходимо внести определенные поправки в законодательство"



По мнению эксперта в автомобильной сфере Эльданиза Джафарова, для организации каршеринга в нашей стране необходимо, в первую очередь, внести поправки в законодательство: "Это не аренда автомобилей или услуга такси, поэтому есть необходимость в правовом регулировании данного вопроса. Скажем, какие шаги необходимо предпринять в случае, если автомобиль попадет в ДТП или будет украден? Такие вопросы должны регулироваться законом. Компании по аренде автомобилей в Баку предоставляют автомобили по договору аренды. А данная услуга не предусматривает договора".

По мнению эксперта, внедрение подобной услуги в Азербайджане будет достаточно эффективной: “Каршеринг диверсифицирует транспортную систему, улучшает экологическую ситуацию. Кроме того, снижается автомобильная нагрузка города. Одно дело, когда 10 человек ездят на 10 машинах, и совсем другое - когда 10 человек по очереди ездят на одной машине. Этим бизнесом может заниматься как государственный, так и частный сектор".

По мнению эксперта в транспортной сфере, юриста Аршада Гусейнова, для каршеринга недостаточно правового регулирования: "Совместное использование автомобилей" - это такая система, где заключается виртуальный договор, гражданин входит в систему и проходит регистрацию, ему сообщают адрес автомобиля и присваивают определенный код. Здесь нет доверенности, традиционного договора аренды. В настоящее время, согласно нашему законодательству, для управления автомобилем водитель должен иметь либо право собственности на этот автомобиль, либо доверенность, дорожный лист или, по крайней мере, договор аренды”.

Эксперт отметил, что в развитых странах получение доверенности на управление чужим автомобилем не является обязательным: “Отсутствие обязательной доверенности в этих странах делает возможным внедрение этой системы. Но даже без доверенности очень легко определить, краденная машина или нет. В крупных городах мира камеры установлены практически на всех дорогах. Если автовладелец жалуется на кражу своего имущества, его легко найти и опознать по камерам. У нас тоже должна быть отменена обязательность передачи автомобиля кому-либо по доверенности”.Кроме того, А.Гусейнов считает, что для каршеринга должны быть доверительные отношения между пользователем и предлагающим услугу: “Такое доверие важно в контексте юридической ответственности, а также устранении ущерба или угоне автомобиля. Может случиться, что взявший машину на прокат, попросту сбежит. Должна быть система, упреждающая такие моменты. Такие отношения предполагают определенный уровень общества, когда люди не выбрасывают мусор и окурки на улицу не потому, что боятся полиции, а просто по совести. Именно совесть не позволит им украсть чужую машину"."Всемирно известные компании устанавливают на машины систему под названием Alco key. Таким образом, в машине предусмотрена технология, определяющая трезвость водителя. Открытие дверей автомобиля регулируется электронными системами управления. Через мобильное приложение водителю выдается код, водитель вводит этот код в свой телефон, и когда он приближается к машине, его дверь открывается. После того, как машина припаркована, пользователь закрывает ее дверь и садится в машину, после чего в электронный центр поступает информация о передаче автомобиля и по какому адресу он находится. Не думаю, что в ближайшие несколько лет в Азербайджане будет подобная система. Да и есть ли в ней необходимость в нашей стране? Нам лучше внедрить прокат велосипедов”, - заключил эксперт.